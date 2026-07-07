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Lluvia en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones en la capital el miércoles

Revisa acá el pronóstico del tiempo para esta semana.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones en la capital el miércoles

Lluvia en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones en la capital el miércoles / Diego Martin

Un intenso sistema frontal que avanza desde el sur del país llegará hasta la región Metropolitana durante esta semana, el cual dejará lluvias y vientos.

Según detalla la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones arrancarán a contar de este jueves 9 de julio en diversos sectores de la capital.

El pronóstico apunta además que este frente se podría extender hasta horas de la madrugada del viernes 10.

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¿A qué hora llueve en Santiago el miércoles?

Según la DMC, las lluvias en la región Metropolitana comenzarán durante la noche de este juevesen sectores como San José de Maipo.

Sin embargi, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 23:00 horas del miércoles en Santiago.

Pese a este evento meteorológico, se espera que las temperaturas mínimas suban hasta los 9 grados, dejando atrás varias jornadas con mínimas bajo cero.

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