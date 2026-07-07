Biministro Alvarado tras anuncio del PS de acudir al TC por la megarreforma: “Me gustaría que se use con fundamentos”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó la decisión de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la cláusula de invariabilidad tributaria de la megarreforma.

A través de un comunicado, los parlamentarios señalaron que la iniciativa “amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales”.

“Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”, añadieron.

“Me gustaría que se use con fundamentos”

Al respecto, el biministro indicó desde el Congreso que “espero que los procesos de diálogo y de conversación que están abiertos sean fructíferos, que el trabajo que se inicia en las comisiones recoja las aprehensiones de todos los sectores”, según consignó T13.

“La lógica indica que para recurrir al TC es más sano esperar cómo termina la norma en sí , hacerlo antes es marcar una preocupación por un articulado que hoy día está escrito de una forma, pero en la discusión en particular podría ser votado de una manera distinta”, sostuvo.

Respecto a las eventuales intenciones del PS, Claudio Alvarado señaló que “es una facultad propia del proceso legislativo, pero me gustaría que se use con fundamentos y con un profundo sentido de responsabilidad”.