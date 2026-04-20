Emiten aviso por tormentas eléctricas en la región Metropolitana y otras 2 regiones de Chile

Durante la mañana de este lunes, la lluvia se hizo presente en diversas zonas de Santiago, frente que seguirá durante las próximas.

Esto ya que si bien hay sectores que tendrán precipitaciones hasta cerca de las 15:00 horas, un nuevo fenómeno tendrá lugar durante este lunes.

En detalle, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en 3 regiones de Chile, incluida la capital.

Tormentas eléctricas en Chile

Según el aviso de la DMC, las tormentas eléctricas se registrarán en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Este fenómeno meteorológico se registrará entre la mañana y la tarde de este lunes 20 de abril en sectores cordilleranos.

Se espera que este evento de lluvias en Santiago concluya esta misma jornada, para luego dar paso a jornadas con bajas temperaturas.