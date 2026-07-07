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Pese a advertencias del CFA: Senado aprueba proyecto que autoriza al gobierno a aumentar la deuda pública en USD$6.200

Expertos advirtieron que esta inyección de liquidez acercará peligrosamente al país a su límite de endeudamiento prudente.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El pleno del Senado aprobó de manera general y particular un proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a contraer obligaciones adicionales por hasta US$6.200 millones. Según Hacienda, la medida financiera busca inyectar liquidez urgente a las arcas estatales durante el transcurso del año 2026.

La iniciativa superó su trámite legislativo tras obtener 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El álgido debate parlamentario estuvo marcado por la necesidad de asegurar la subsistencia de los actuales beneficios sociales y hacerse cargo de los recursos mínimos que requiere el país.

El debate por el déficit heredado

De acuerdo con los planteamientos del oficialismo expuestos en la comisión de Hacienda, la solicitud responde a estimaciones financieras no explicitadas por la anterior administración. Los parlamentarios de gobierno recalcaron que existe una “deuda que pagar” y que el actual déficit estructural no es responsabilidad del presidente José Antonio Kast.

En esa misma línea, el ministro de Hacienda sinceró ante los congresistas que el presupuesto de 2026 “tiene la omisión de ciertos gastos” y carece de financiamiento real. Según precisó el secretario de Estado, la enorme solicitud de endeudamiento viene exclusivamente a suplir esta carencia operativa.

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Alerta por el techo de la deuda

Por su parte, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, advirtió que estas nuevas proyecciones sitúan la deuda bruta entre un 43,1% y un 43,6% del PIB. La economista sentenció que esto reduce críticamente el margen frente al nivel prudente definido por la actual regla fiscal (45%).

Finalmente, la líder del ente regulador explicó que operar cerca de ese umbral incrementará permanentemente el gasto en intereses estatales. El reporte técnico concluye que esta alza encarecerá de forma directa el crédito para los hogares y empresas, reduciendo severamente la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias.

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