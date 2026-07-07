Altamente contagioso: El virus que un solo enfermo puede transmitir a 18 personas y que preocupa a las autoridades / Cristian Vivero Boornes

Chile no registra transmisión autóctona de sarampión desde 1993, pero el fantasma de esta peligrosa enfermedad viral ha vuelto a encender las alarmas de las autoridades sanitarias debido al aumento de brotes en el extranjero y la confirmación de casos importados en el país durante este 2026.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsal) ha puesto en marcha una inédita ofensiva bajo la campaña “Chile contra el sarampión”. El objetivo es mayúsculo: ubicar y vacunar a más de 143 mil niños que actualmente no cuentan con su esquema de vacunación completo.

Para lograrlo, la estrategia gubernamental no esperará en los vacunatorios; durante este segundo semestre se desplegará una búsqueda activa mediante mensajería de WhatsApp, llamados telefónicos directos a las familias y operativos en los propios colegios del país.

La urgencia del Minsal no es exagerada. Según explica la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el sarampión es una enfermedad viral cuya velocidad de transmisión es alarmante.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Un paciente enfermo puede contagiar a entre 12 y 18 personas que no estén vacunadas”, advierte la especialista, lo que explica por qué un solo caso importado puede desatar un brote masivo si la población no está protegida.

Aunque cualquier persona sin inmunizar puede contraer el virus, la experta señala que existen cuatro grupos de alto riesgo que podrían sufrir consecuencias fatales:

Niños menores de dos años.

Mujeres embarazadas.

Personas inmunosuprimidas (con defensas bajas).

Adultos mayores.

El peligro de confundirlo con un resfrío

Uno de los mayores desafíos para el diagnóstico temprano es que los síntomas iniciales del sarampión suelen camuflarse fácilmente como una infección respiratoria común, presentando fiebre, congestión nasal, tos y conjuntivitis.

Sin embargo, la señal de alerta clave aparece días después: el exantema. Se trata de manchas rojizas características que comienzan típicamente detrás de las orejas y luego se extienden de forma progresiva por todo el resto del cuerpo.

La Dra. Endeiza enfatiza que este virus está lejos de ser una simple erupción en la piel: puede escalar rápidamente a cuadros de neumonía, un compromiso respiratorio severo y daños graves en órganos vitales como el cerebro y el corazón.

La comunidad médica es enfática: la única y más eficiente forma de prevención es la vacuna, una herramienta médica con más de 60 años de historia y probada seguridad en millones de personas a nivel global. En Chile, el esquema oficial contempla dos momentos clave: la primera dosis a los 12 meses de vida y el refuerzo a los tres años.

La experta de la Universidad de los Andes recalca que contar con ambas dosis garantiza una protección sumamente efectiva. No obstante, deja un llamado de advertencia para los adultos que planean viajar fuera de Chile: aquellas personas nacidas entre los años 1971 y 1981 deben revisar sus registros, ya que en esa década se aplicaron esquemas distintos a los actuales y podrían requerir un refuerzo.

Con la campaña ya desplegada en los colegios y celulares de los chilenos, las autoridades buscan cerrarle la puerta a un virus que acecha las fronteras, recordando que la inmunidad colectiva es la única garantía para mantener al país libre de sarampión.