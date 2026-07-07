Confirman muerte de histórica actriz estadounidense: apareció en “Requiem for a Dream” y fue esposa de Woody Allen
Louise Lasser alcanzó fama en los años 70 con un programa clásico de la televisión norteamericana.
Louise Lasser, actriz estadounidense recordada por protagonizar Mary Hartman, Mary Hartman, murió a los 87 años en su casa de Manhattan, Nueva York.
La noticia fue confirmada por personas cercanas a la intérprete, quien se transformó en una figura clave de la televisión estadounidense durante los años 70 gracias a su particular estilo de comedia.
Lasser alcanzó gran popularidad con la sátira creada por Norman Lear, originalmente emitida entre 1976 y 1977. En la producción interpretó a una dueña de casa de Ohio que enfrentaba situaciones absurdas, conflictos familiares y crisis emocionales.
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Antes de ese fenómeno, la actriz ya había trabajado en cine junto a Woody Allen, con quien estuvo casada entre 1966 y 1970. Participó en películas como Take the Money and Run, Bananas y Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask).
Con el paso de los años, también apareció en producciones como Happiness, Requiem for a Dream y la serie Girls, además de desarrollar una carrera como profesora de actuación en Nueva York.
Su trayectoria también incluyó un paso por el teatro.
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