Confirman muerte de histórica actriz estadounidense: apareció en “Requiem for a Dream” y fue esposa de Woody Allen

Louise Lasser, actriz estadounidense recordada por protagonizar Mary Hartman, Mary Hartman, murió a los 87 años en su casa de Manhattan, Nueva York.

La noticia fue confirmada por personas cercanas a la intérprete, quien se transformó en una figura clave de la televisión estadounidense durante los años 70 gracias a su particular estilo de comedia.

Lasser alcanzó gran popularidad con la sátira creada por Norman Lear, originalmente emitida entre 1976 y 1977. En la producción interpretó a una dueña de casa de Ohio que enfrentaba situaciones absurdas, conflictos familiares y crisis emocionales.

Antes de ese fenómeno, la actriz ya había trabajado en cine junto a Woody Allen, con quien estuvo casada entre 1966 y 1970. Participó en películas como Take the Money and Run, Bananas y Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask).

Con el paso de los años, también apareció en producciones como Happiness, Requiem for a Dream y la serie Girls, además de desarrollar una carrera como profesora de actuación en Nueva York.

Su trayectoria también incluyó un paso por el teatro.

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