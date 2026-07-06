Estudio revela cuáles son las comunas de Santiago con mayor riesgo de inundaciones por lluvias intensas
El análisis advirtió que el 71% de la población de la capital reside en sectores con una susceptibilidad a inundaciones superior al promedio del Gran Santiago.
Un estudio de Corporación Ciudades advirtió que el 71% de los habitantes del Gran Santiago reside en barrios con una susceptibilidad a inundaciones superior al promedio de la capital, lo que evidencia una marcada desigualdad territorial frente a episodios de lluvias intensas.
La investigación fue desarrollada por un equipo integrado por Fundación Ibáñez Atkinson, Mi Parque, Bosko, Patio Vivo, Fundación Reforestemos, Cerros Isla, Corporación Ciudades, Corporación Cultiva y el Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía de la UC.
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El análisis concluyó que las comunas ubicadas en la zona centro-sur y poniente concentran las mayores condiciones de vulnerabilidad frente a precipitaciones, mientras que gran parte del sector oriente presenta un menor riesgo de acumulación de aguas lluvias.
Las comunas con mayor susceptibilidad
Según el estudio, las diez comunas con mayor susceptibilidad territorial a inundaciones son:
- San Joaquín
- Cerro Navia
- Lo Espejo
- El Bosque
- Quinta Normal
- San Miguel
- Conchalí
- Macul
- San Ramón
- Pedro Aguirre Cerda
Cabe señalar que estos resultados no significan que exista un 100% de probabilidad de que toda una comuna se inunde cada vez que llueve, sino que refleja que sus características físicas y urbanas favorecen la acumulación de agua durante eventos de precipitaciones intensas.
Las comunas con menor riesgo
En el otro extremo del ranking se ubican las comunas que presentan mejores condiciones para enfrentar este tipo de eventos:
- Vitacura
- Lo Barnechea
- Padre Hurtado
- Las Condes
- Providencia
- Maipú
- Santiago
- Cerrillos
- Huechuraba
- Quilicura
¿Cómo se realizó el estudio?
Para elaborar el análisis, los investigadores evaluaron las 35 comunas del Gran Santiago mediante un modelo que consideró siete variables asociadas al comportamiento del agua en el entorno urbano:
- Pendiente del terreno.
- Índice de humedad topográfica.
- Altura respecto de cauces cercanos.
- Distancia a ríos y esteros.
- Presencia de vegetación.
- Uso del suelo.
- Distribución de las precipitaciones.
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