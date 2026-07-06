Temblor se registra en el sur de Chile hoy lunes: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Durante la mañana de este lunes 6 de julio, se registró un temblor en la zona sur de Chile.

Según dio cuenta el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,9.

En tanto, su epicentro se ubicó a 36 kilómetros al noroeste de Arauco, en la región del Biobío.

El sismo tuvo lugar a eso de las 08:58 horas, y también se percibió en localidades como Talcahuano, Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz.