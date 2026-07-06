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Expulsan de Chile a ciudadano colombiano condenado por robo con violencia y que era buscado en su país

El ciudadano extranjero cumplía una pena de cuatro años por robo con violencia en Chile y, además, mantenía un requerimiento vigente de la justicia colombiana por un caso de violencia intrafamiliar.

Cristóbal Álvarez

Expulsan de Chile a ciudadano colombiano condenado por robo con violencia y que era buscado en su país

Un ciudadano colombiano que cumplía una condena de cuatro años por robo con violencia fue expulsado de Chile durante el fin de semana, en un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI).

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Según los antecedentes, el hombre además era requerido por la justicia de Colombia por el delito de violencia intrafamiliar.

La expulsión se concretó a través de un vuelo comercial, como parte de las diligencias encabezadas por la PDI.

De esta manera, el ciudadano extranjero fue trasladado hasta su país de origen, donde deberá enfrentar los requerimientos judiciales pendientes.

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