Código Azul sigue activo por frío extremo: estas son las regiones donde regirá la medida / Diego Martin

Las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país mantienen activo el Código Azul en la Región Metropolitana y otras zonas de Chile, medida con la que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia busca proteger a las personas en situación de calle frente al frío extremo.

La autoridad confirmó que se reforzaron los operativos móviles, las rutas de atención y la red de albergues para enfrentar las condiciones climáticas.

Helada matinal en Santiago / Diego Martin Ampliar

Actualmente, el sistema cuenta con 87 albergues y 50 rutas de emergencia activas, lo que permitió atender a más de 3.300 personas durante la última jornada.

Además, se recibieron 98 alertas ciudadanas y se realizaron 1.824 atenciones a nivel nacional. Desde el ministerio hicieron un llamado a la comunidad a colaborar reportando a personas expuestas a las bajas temperaturas a través del Fono Calle 800 104 777, opción 0, para facilitar una intervención oportuna.

El Código Azul continuará vigente entre este domingo 5 y el lunes 6 de julio en la Región Metropolitana, además de Los Andes y San Felipe (Valparaíso), Rancagua (O’Higgins), Talca y Curicó (Maule), Chillán (Ñuble), Los Ángeles (Biobío) y Temuco (La Araucanía). En tanto, entre el lunes 6 y el martes 7 de julio permanecerá activo en Chillán y Los Ángeles. Los operativos móviles funcionan desde las 17:00 horas hasta las 13:00 horas del día siguiente.

La medida se activa cuando se pronostican temperaturas iguales o inferiores a 0 °C, o de 5 °C o menos con lluvia o aguanieve, en Temuco, solo con temperaturas bajo cero.

Según el Registro Social de Hogares, a mayo de 2026 existen 20.396 personas en situación de calle en Chile, de las cuales 7.604 viven en la Región Metropolitana, lo que refuerza la importancia de este dispositivo de emergencia durante el invierno.