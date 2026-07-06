Región Metropolitana bajo Alerta Ambiental: estas son las restricciones para hoy lunes 6 de julio / Oscar Guerra

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM, declaró Alerta Ambiental para este lunes 6 de julio en la Región Metropolitana, debido a las condiciones adversas de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

La medida busca resguardar la salud de la población ante posibles episodios de contaminación atmosférica.

Para esta jornada está prohibido el uso de calefactores residenciales que utilicen combustibles sólidos, como leña y otros derivados de la madera, salvo equipos a pellets.

Respecto de las quemas agrícolas, estas se mantienen prohibidas en toda la Región Metropolitana entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Agricultura, junto al SAG y CONAF.

En cuanto a la actividad física, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de Educación Física, sino adaptar su intensidad. La sugerencia es evitar ejercicios de alta exigencia, priorizar actividades bajo techo y reducir esfuerzos que impliquen mayor consumo de oxígeno.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 6 de julio en Santiago?

Ante este escenario, las autoridades reforzaron que las fiscalizaciones continuarán en las calles de Santiago durante esta jornada, en el marco de la restricción vehicular 2026.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Estos son los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 6 de julio en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

Las autoridades llamaron a respetar las restricciones decretadas y a considerar el estado de salud antes de salir de casa o realizar actividad física.