La sinceridad en Colo Colo tras el segundo tropiezo seguido en Copa Chile: “Quizás nos relajamos”

Colo Colo se llevó una tremenda sorpresa en el Estadio Monumental, luego de no poder vencer a Deportes Recoleta por la Copa Chile, aunque asegurando igualmente su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Los albos igualaron 2-2 en el penúltimo partido de la fase de grupos, donde uno de los tantos del “Cacique” fue obra de Maximiliano Romero, quien tras terminar el encuentro dejó una sincera crítica tras sumar dos duelo seguidos sin ganar en el torneo copero.

“Por ahí tomamos malas decisiones en el momento de habilitar o tirar centros, yo creo que pasa por ahí, después desatenciones que tenemos y nos cuesta muy caro”, dijo el centrodelantero argentino sobre la igualdad ante el elenco de la Primera B, en diálogo con TNT Sports.

Al ser consultado sobre si los últimos encuentros no los afrontaron con la concentración necesaria al llegar bien posicionados en la tabla, señaló: “Es convencimiento de uno, de darlo todo hasta donde toque. Quizás en estos últimos dos partidos nos relajemos un poco, pero clasificamos y eso es lo mejor”.

“Tenemos que seguir igual, trabajando aún más. Seguir confiando en nosotros, en el grupo. Confiando en nosotros mismo vamos a hacer algo”, sentenció Romero sobre las cosas a mejorar de cara al segundo semestre.