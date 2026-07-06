Ministro de Hacienda “celebra” informe del FMI pese a recorte en la proyección del crecimiento para Chile en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a recortar sus proyecciones de crecimiento para Chile, estimando que la economía nacional se expandirá durante este 2026 por debajo del 2,2% que el organismo preveía anteriormente. Esta decisión representa la tercera rebaja consecutiva que realiza la institución financiera en lo que va del año, lo que sitúa el escenario local en un marco de menor dinamismo económico y enciende las alertas de los diversos sectores políticos del país.

Choque de diagnósticos entre La Moneda y Hacienda

La actualización de las cifras por parte del FMI ocurre en un momento de intenso debate interno sobre el estado de la economía local. Recientemente, el Presidente José Antonio Kast tensionó la discusión al calificar la actual coyuntura del país como una “enfermedad económica”.

Sin embargo, esta visión contrasta con la postura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha salido al paso de los cuestionamientos descartando de plano un escenario de recesión. El jefe de las finanzas públicas ha defendido una mirada mucho más positiva para el segundo semestre de 2026, argumentando que existen sólidas señales de recuperación para los meses venideros. Entre estas variables de optimismo, el Ejecutivo destaca un mejor desempeño esperado del IMASEC de junio y la reciente disminución en el precio de los combustibles registrada este jueves.

Respaldo a la “responsabilidad fiscal” y futuros ajustes

Lejos de manifestar preocupación, el ministro Quiroz valoró positivamente algunos aspectos del reporte internacional, señalando que el propio documento del FMI destaca el rumbo de las medidas implementadas por la actual administración. “El informe del Fondo Monetario lo celebramos mucho porque felicita al gobierno por su responsabilidad fiscal, su compromiso en el decreto fiscal”, afirmó la autoridad de Hacienda.

Quiroz precisó que la estimación de crecimiento entregada por el FMI va de la mano con las metas en las que trabaja el propio Ejecutivo y adelantó que el organismo prevé un crecimiento más alto para el año que viene.

De igual forma, el secretario de Estado advirtió que para sostener esta disciplina fiscal se requerirán nuevas medidas. El FMI elaboró sus proyecciones basándose en el primer decreto de ajuste implementado por el Gobierno, pero el ministro confirmó que ya se planifican “más esfuerzos de racionalización hacia el futuro” para cumplir con el programa económico del oficialismo.