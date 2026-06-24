Ni salud ni educación: El inesperado gasto que los chilenos se niegan rotundamente a recortar / Sebastian Beltran Gaete

En un escenario económico marcado por la cautela y el ahorro, la limpieza del hogar se ha transformado en una de las áreas más blindadas por las familias en Chile.

Según el último estudio de Worldpanel by Numerator, apenas un 11% de los encuestados declara que reduciría su gasto en productos de aseo, una cifra que sitúa a esta categoría al nivel de otros desembolsos vitales como salud (9%), higiene personal (8%), vivienda (6%) y educación (5%).

Sin embargo, que sea una prioridad no significa que su consumo crezca para todos por igual. Los datos del último año móvil revelan una contracción general en la canasta de cuidado del hogar, explicada principalmente por una fuerte baja en las compras de los hogares de bajos ingresos, familias bipersonales, hogares con hijos menores de seis años y jefes de hogar de entre 35 y 49 años.

El informe demuestra que el cuidado del hogar ya no se puede analizar bajo un promedio general, ya que el comportamiento se ha polarizado según el tipo de familia:

Aumentaron sus compras: Los hogares del segmento C1b, las familias de cuatro integrantes y los hogares sin hijos.

Los hogares del segmento C1b, las familias de cuatro integrantes y los hogares sin hijos. Divididos por el bolsillo: Mientras un grupo de consumidores migró hacia alternativas premium o marcas propias buscando valor, otro sector prioriza marcas económicas o tradicionales por estricta conveniencia de precio.

“Los productos de limpieza siguen siendo parte importante del presupuesto, pero no todos los consumidores se están comportando igual. Vemos hogares que ajustan sus compras y otros que aumentan su consumo, por lo que hoy es clave mirar la categoría con más detalle”, explica Gonzalo Lara, Analytics Partner de Worldpanel by Numerator.

Radiografía a la rutina de aseo en Chile

El estudio también logró identificar tres perfiles muy claros de los chilenos a la hora de enfrentar el orden y la limpieza:

Los Intensivos (57%): Prefieren mantener el hogar impecable y ordenado absolutamente todos los días.

Prefieren mantener el hogar impecable y ordenado absolutamente todos los días. Los Flexibles (28%): Se organizan a través de rutinas planificadas pero menos rígidas.

Se organizan a través de rutinas planificadas pero menos rígidas. Los Prácticos (15%): Buscan soluciones rápidas, eficientes y que requieran el menor tiempo posible.

Estas diferencias impactan directamente en qué mira el consumidor en la góndola: mientras unos buscan el rendimiento y la efectividad, otros priorizan el precio o la facilidad de uso.

Ante este escenario de consumidores cautelosos pero comprometidos con la higiene, el estudio concluye que el gran desafío de las marcas de aseo es dejar de hablarle al “hogar promedio” y empezar a responder a las formas concretas y diversas en que los chilenos realmente limpian sus espacios.