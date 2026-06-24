;

Ni salud ni educación: El inesperado gasto que los chilenos se niegan rotundamente a recortar

Apenas un 11% de los encuestados declara que reduciría su gasto en productos de aseo

Gonzalo Miranda

Ni salud ni educación: El inesperado gasto que los chilenos se niegan rotundamente a recortar

Ni salud ni educación: El inesperado gasto que los chilenos se niegan rotundamente a recortar / Sebastian Beltran Gaete

En un escenario económico marcado por la cautela y el ahorro, la limpieza del hogar se ha transformado en una de las áreas más blindadas por las familias en Chile.

Según el último estudio de Worldpanel by Numerator, apenas un 11% de los encuestados declara que reduciría su gasto en productos de aseo, una cifra que sitúa a esta categoría al nivel de otros desembolsos vitales como salud (9%), higiene personal (8%), vivienda (6%) y educación (5%).

Revisa también

ADN

Sin embargo, que sea una prioridad no significa que su consumo crezca para todos por igual. Los datos del último año móvil revelan una contracción general en la canasta de cuidado del hogar, explicada principalmente por una fuerte baja en las compras de los hogares de bajos ingresos, familias bipersonales, hogares con hijos menores de seis años y jefes de hogar de entre 35 y 49 años.

El informe demuestra que el cuidado del hogar ya no se puede analizar bajo un promedio general, ya que el comportamiento se ha polarizado según el tipo de familia:

  • Aumentaron sus compras: Los hogares del segmento C1b, las familias de cuatro integrantes y los hogares sin hijos.
  • Divididos por el bolsillo: Mientras un grupo de consumidores migró hacia alternativas premium o marcas propias buscando valor, otro sector prioriza marcas económicas o tradicionales por estricta conveniencia de precio.

Los productos de limpieza siguen siendo parte importante del presupuesto, pero no todos los consumidores se están comportando igual. Vemos hogares que ajustan sus compras y otros que aumentan su consumo, por lo que hoy es clave mirar la categoría con más detalle”, explica Gonzalo Lara, Analytics Partner de Worldpanel by Numerator.

Radiografía a la rutina de aseo en Chile

El estudio también logró identificar tres perfiles muy claros de los chilenos a la hora de enfrentar el orden y la limpieza:

  • Los Intensivos (57%): Prefieren mantener el hogar impecable y ordenado absolutamente todos los días.
  • Los Flexibles (28%): Se organizan a través de rutinas planificadas pero menos rígidas.
  • Los Prácticos (15%): Buscan soluciones rápidas, eficientes y que requieran el menor tiempo posible.

Estas diferencias impactan directamente en qué mira el consumidor en la góndola: mientras unos buscan el rendimiento y la efectividad, otros priorizan el precio o la facilidad de uso.

Ante este escenario de consumidores cautelosos pero comprometidos con la higiene, el estudio concluye que el gran desafío de las marcas de aseo es dejar de hablarle al “hogar promedio” y empezar a responder a las formas concretas y diversas en que los chilenos realmente limpian sus espacios.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad