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Por “choque” entre Presidente Kast y Quiroz: Alvarado descarta contradicción en Gobierno por rumbo de la economía en Chile

El biministro Claudio Alvarado afirmó que no existe contradicción en el Ejecutivo y que ambos diagnósticos responden a una misma estrategia económica con foco en reactivación y empleo.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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El debate sobre la situación económica del país quedó en el centro de la agenda política tras el contraste de diagnósticos entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el Presidente José Antonio Kast, quienes han descrito escenarios marcadamente distintos sobre el desempeño reciente de la economía.

Durante un punto de prensa en La Moneda este lunes, el jefe de la billetera fiscal presentó una visión optimista y aseguró que existen señales de recuperación tras meses de cifras negativas.

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AGENCIA UNO / Sebastian Beltran Gaete

El secretario de Estado destacó tres “buenas noticias”: una baja proyectada en el precio de los combustibles, mejores perspectivas para la actividad económica en junio y avances en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

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En materia de combustibles, el ministro estimó una caída de hasta $100 por litro en las gasolinas y cerca de $150 en el diésel durante la semana, lo que, según dijo, acumula reducciones relevantes en el último período. Además, sostuvo que la recaudación del IVA anticipa un cambio de tendencia, proyectando que junio habría marcado un punto de inflexión hacia cifras positivas de actividad.

Las “luces de alerta” del Presidente

El Presidente Kast, en contraste, ha insistido en un diagnóstico más pesimista. Durante su gira internacional y en declaraciones previas, ha advertido sobre “luces de alerta” en la economía, aludiendo al bajo crecimiento, el aumento del desempleo y lo que ha descrito como un “estancamiento estructural” que afecta al país desde hace años.

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Presidente José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

El Mandatario también ha vinculado el actual escenario a una “urgencia económica” que requiere reformas profundas, subrayando la necesidad de acelerar cambios legislativos para reactivar la inversión y el empleo.

Consultado por estas diferencias, el biministro Claudio Alvarado descartó que exista una contradicción dentro del Gobierno. Afirmó que ambos enfoques responden a una misma preocupación por la economía, diferenciando entre el análisis de corto plazo y la necesidad de reformas estructurales.

“Veo un objetivo común de reactivación y empleo”, sostuvo, enfatizando que las medidas en curso buscan tanto mejorar indicadores inmediatos como impulsar cambios de fondo.

Al analizar esta situación, Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigaciones Exossociales (ICSO) de la UDP, manifesto que existe un claro choque de declaraciones desde el Ejecurtivo.

“Es evidente la diferencia que tú marcaste entre el Presidente con un escenario más negativo y el ministro que a lo mejor tiene un rol que cumplir, una responsabilidad asociada a decir que su proyecto, su modelo, su apuesta va a funcionar y va a funcionar el segundo semestre”, expuso en Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro.

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