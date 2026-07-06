Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno: Senado extiende plazo para presentar indicaciones

El Senado acordó este lunes ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, con el objetivo de dar más tiempo a las negociaciones entre el Gobierno y los parlamentarios antes de que la iniciativa continúe su tramitación en la Cámara Alta.

La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión de comités y ratifica el acuerdo alcanzado el pasado viernes durante la segunda mesa política convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

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Entre las materias que siguen en discusión figuran la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones para los municipios y el Crédito Tributario al Empleo, considerados puntos clave para alcanzar un consenso.

De acuerdo con el nuevo calendario, la Comisión de Medio Ambiente recibirá indicaciones hasta las 20:00 horas de este lunes 6 de julio. En tanto, la Comisión de Trabajo tendrá plazo hasta el mediodía del miércoles 8 de julio, mientras que la Comisión de Hacienda podrá recibir propuestas hasta las 20:00 horas del jueves 9 de julio.

Tras la reunión de comités, la presidenta del Senado valoró el respaldo transversal a la ampliación de los plazos, señalando que la medida busca generar un espacio que facilite acuerdos entre el Ejecutivo y los distintos sectores políticos antes de que el proyecto avance a las siguientes etapas de su discusión legislativa.