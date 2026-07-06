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Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno: Senado extiende plazo para presentar indicaciones

La medida fue respaldada por unanimidad y busca fortalecer el diálogo entre el Gobierno y el Congreso.

Nelson Quiroz

SENADO

SENADO / Oscar Guerra

El Senado acordó este lunes ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, con el objetivo de dar más tiempo a las negociaciones entre el Gobierno y los parlamentarios antes de que la iniciativa continúe su tramitación en la Cámara Alta.

La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión de comités y ratifica el acuerdo alcanzado el pasado viernes durante la segunda mesa política convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

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Agencia Uno

Entre las materias que siguen en discusión figuran la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones para los municipios y el Crédito Tributario al Empleo, considerados puntos clave para alcanzar un consenso.

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De acuerdo con el nuevo calendario, la Comisión de Medio Ambiente recibirá indicaciones hasta las 20:00 horas de este lunes 6 de julio. En tanto, la Comisión de Trabajo tendrá plazo hasta el mediodía del miércoles 8 de julio, mientras que la Comisión de Hacienda podrá recibir propuestas hasta las 20:00 horas del jueves 9 de julio.

Tras la reunión de comités, la presidenta del Senado valoró el respaldo transversal a la ampliación de los plazos, señalando que la medida busca generar un espacio que facilite acuerdos entre el Ejecutivo y los distintos sectores políticos antes de que el proyecto avance a las siguientes etapas de su discusión legislativa.

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