Bencinas vuelven a bajar esta semana en Chile: Gobierno revela cuánto caerán los precios

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes que los combustibles volverán a registrar una baja en su valor durante esta semana y explicó por qué las bencinas aún no recuperan los valores que tenían antes del conflicto en Medio Oriente, pese a que el precio internacional del petróleo ya retornó a niveles similares.

Tras participar en el comité político en La Moneda, el secretario de Estado señaló que las estimaciones del Gobierno apuntan a una disminución cercana a los $100 por litro en las gasolinas y de alrededor de $150 por litro en el diésel.

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro Jorge Quiroz durante la comisión de hacienda en el senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Con ello, la reducción acumulada alcanzaría cerca de $200 por litro en las bencinas y aproximadamente $370 por litro en el diésel desde que comenzaron las alzas provocadas por la crisis internacional.

Ante ello, el ministro Quiroz explicó que la diferencia entre el valor del petróleo y el precio final de las gasolinas se debe al aumento de los costos de refinación a nivel mundial.

“El petróleo necesita ser refinado para producir gasolina y las refinadoras del mundo están muy afectadas. Esa diferencia entre el petróleo y la gasolina ha aumentado”, afirmó el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, agregó que esa situación ha impedido que los combustibles vuelvan completamente a los precios previos a la guerra, pese a los esfuerzos fiscales realizados por el Ejecutivo para amortiguar el impacto.

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El secretario de Estado sostuvo que, si el proceso de normalización internacional continúa, será posible avanzar en nuevas rebajas en los próximos meses. Además, aprovechó la instancia para entregar otras señales positivas sobre la economía, indicando que la recaudación del IVA muestra signos de recuperación y que junio habría registrado crecimiento de la actividad económica.

Asimismo, aseguró que las conversaciones con la oposición para destrabar el proyecto de Reconstrucción Nacional avanzan favorablemente y manifestó su expectativa de que la iniciativa pueda ser aprobada durante la próxima semana.