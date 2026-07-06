Construcción en madera: el aporte de Celulosa Arauco al déficit habitacional en Chile

Chile enfrenta uno de sus mayores desafíos urbanos y sociales en cuanto a soluciones habitacionales. Pero el problema no se reduce solo a construir más. También exige repensar cómo se construye, con qué materiales, en qué plazos y bajo qué estándares de calidad urbana.

En ese contexto, Arauco ha dispuesto de una alternativa que combina construcción industrializada, sostenibilidad y experiencia territorial: El Plan de Vivienda.

La propuesta de la forestal, presentada en el 4° Encuentro por la Vivienda y la Ciudad 2026, apunta a un cambio de enfoque donde la madera aparece como una solución moderna para enfrentar los problemas urgentes de construcción de vivienda y productividad.

La construcción industrializada en madera permite fabricar componentes con mayor precisión, reducir tiempos en obra y disminuir residuos. También puede aportar mejores condiciones térmicas y una menor huella ambiental en comparación con otros sistemas constructivos más intensivos en emisiones.

Construir más rápido, con mejor calidad y menor impacto según Arauco

Según la empresa, el déficit habitacional afecta a más de dos millones de familias en Chile, mientras los campamentos pasaron de cerca de 27 mil hogares en 2011 a más de 120 mil en 2024.

Frente a esa realidad, Arauco plantea que la madera y la construcción industrializada pueden ayudar a acelerar la entrega de viviendas, mejorar la calidad constructiva y reducir la huella ambiental del sector.

Desde el Biobío y comunas vinculadas a la producción forestal como Lebu, Los Álamos y Curanilahue, Arauco refuerza una idea clave rescatada desde su experiencia en el trabajo territorial: el déficit habitacional es un problema nacional, pero muchas de sus soluciones se construyen desde las comunidades.

Y es que la madera tiene una relación histórica con el sur de Chile. En regiones forestales, su uso en vivienda e infraestructura puede conectar disponibilidad de material, capacidades productivas, empleo local, innovación constructiva y desarrollo urbano.

Más de 2.500 viviendas construidas

A través de su Programa de Vivienda, Arauco ha desarrollado proyectos en más de 5 comunas del país , con cerca de 2.500 viviendas construidas y cerca de 10.000 personas beneficiadas, integrando criterios de seguridad, sostenibilidad y desarrollo urbano.

Para Arauco, hoy en día la construcción en madera va más allá de una posibilidad futura, demostrando experiencias concretas que permiten observar su aplicación en proyectos habitacionales y evaluar su aporte en tiempos de construcción, calidad, confort y menor impacto ambiental.

“Cuando la vivienda se ha convertido en una urgencia social en el país, este tipo de soluciones permite ampliar las posibilidades disponibles para que empresas, gobiernos y autoridades enfrenten el problema en conjunto”, explicó Fernando Valenzuela.

Un caso emblemático

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ARAUCO ha impulsado programas habitacionales en los territorios donde mantiene operaciones. Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto Portal de Curanilahue, desarrollado mediante una alianza público-privada entre la empresa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el SERVIU, el municipio, comités de vivienda y constructoras.

La iniciativa contempló la construcción de 351 viviendas para familias de la comuna, convirtiéndose en el proyecto habitacional más grande impulsado por la compañía y parte de un Programa de Habitabilidad que ya ha permitido gestionar miles de viviendas en distintas regiones del país.

Este modelo de colaboración ha permitido a ARAUCO contribuir a la reducción del déficit habitacional mediante proyectos de alto estándar, incorporando barrios con áreas verdes, equipamiento comunitario y viviendas diseñadas bajo el concepto de vivienda incremental desarrollado por la oficina Elemental, liderada por Alejandro Aravena.

A partir de esta experiencia, la compañía ha extendido iniciativas similares a comunas como Constitución, Yungay, Los Álamos, Arauco y San José de Mariquina, consolidando un modelo de trabajo que articula al sector público, privado y las comunidades para generar soluciones habitacionales de largo plazo.