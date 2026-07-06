José Antonio Neme sostuvo una íntima conversación con Mónica González, donde habló sobre la discriminación que sufrió durante los primeros años tras hacer pública su homosexualidad.

La conversación se dio en el más reciente capítulo de Radar Ciper, donde reconoció que en sus inicios le dolía que existiera “esa risita, ese murmullo que me acompañó siempre”.

“Cuando uno es homosexual, en el Chile de los 90, un niño y adolescente, uno prefiere ser invisible; y eso se te graba mucho... y mira dónde terminé trabajando, en el lugar más visible”, relató.

En ese contexto, Mónica González le preguntó qué cree que ocurre con los homosexuales que hoy lo ven en televisión. La consulta emocionó a Neme, quien, tras guardar unos segundos de silencio, respondió:

“A ver... creo que mi tránsito por el mundo homosexual ha sido incluso más difícil que haber salido del clóset con los heterosexuales”, planteó.

Luego profundizó en esa experiencia.

“Los primeros años de tratar de hacer amigos —ni siquiera amantes— fueron un parto, fue un dolor muy profundo, fue como reconfirmar el aislamiento”, dijo. “Reconfirmar la invisibilidad, a lo mejor en el mundo homosexual al que llegué, o al que inconscientemente o conscientemente busqué”.

“Esos primeros 10 o 15 años de transitar por el mundo homosexual me hicieron sentir aún más solo, extraño y rechazado”

Eso sí, Neme aclaró que no estaba generalizando, aunque reconoció que en sus inicios no entendía los códigos de ese entorno.

“Yo llegué a un mundo homosexual, en esa época, muy hostil. A lo mejor llegué al lugar equivocado, a lo mejor no se dieron las cosas, yo no logré entender los códigos, no tenía experiencia, yo esperaba más de mí o yo más de ellos”, comentó.

Y agregó una reflexión sobre el impacto que esa etapa tuvo en su vida.

“No quiero sonar soberbio para nada, pero llegué a un lugar muy hostil, y los primeros años caminando solo en el mundo homosexual gatillaron uno de los momentos más dolorosos de mi vida, sin duda, más que el colegio o la ausencia paterna, que son dolores que logré administrar”, expresó.

Finalmente, concluyó:

“Pero esos primeros 10 o 15 años de transitar por el mundo homosexual me hicieron sentir aún más solo, extraño y rechazado, y eso también salpica a tus relaciones de pareja, obviamente, que terminan siendo muy dolorosas y tortuosas”.