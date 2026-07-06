;

Ópera fundamental vuelve al Municipal después de 41 años

“Andrea Chénier” de Umberto Giordano triunfa en el céntrico teatro, con funciones hasta este sábado 11.

Álvaro Gallegos

Ópera fundamental vuelve al Municipal después de 41 años

Ópera fundamental vuelve al Municipal después de 41 años / María P. Merani

Es parte del canon establecido de las óperas que se representan a menudo en todos los teatros del mundo. Es también una pieza clave del denominado verismo, movimiento que pregonaba la verosimilitud en libretos operáticos inspirados en situaciones reales. Y como tercer elemento, es un vehículo de lucimiento para los grandes tenores.

Aun así, pasaron 41 años desde la última vez que se había presentado en nuestro país y en el Municipal de Santiago, ‘Andrea Chénier’ (1896) del compositor Umberto Giordano. Claramente no es una obra fácil para los cantantes en los roles principales, pero a lo largo de las décadas una plétora de cantantes de gran nivel ha aterrizado en el tradicional escenario capitalino, y por lo mismo causa extrañeza tan larga ausencia.

Las ansias de los operáticos son finalmente pagadas a través de una hermosa producción, concebida teatralmente por Pier Francesco Maestrini, con escenografía de Nicolás Boni y vestuario de Stefania Scaraggi. Fiel a la ambientación original de la obra, los días de la Revolución Francesa en su fase más sangrienta, visualmente aparecen símbolos e iconografías que se vuelven el marco ideal para poder desarrollar la trama.

Revisa también:

ADN

Tratándose de una partitura tan finamente concebida, vale elogiar el tremendo desempeño de la Orquesta Filarmónica de Santiago, el Coro del Teatro Municipal (preparado por Alejandro Reyes), y la dirección musical del maestro Sergio Alapont, a quien se le notó omnisciente con su batuta, guiando cada matiz, color, y aunando los elementos musicales convincentemente.

La función de estreno el pasado viernes 3 de julio fue ampliamente ovacionada. El elenco estuvo encabezado en sus tres papeles principales por el tenor Antonio Gandía (Andrea Chénier), la soprano Gloria Jeun Choi (Maddalena) y el barítono Gihoon Kim (Gérard). Momento muy emotivo se vivió cuando Choi entonó la famosa aria “La Mamma Morta”.

Cálido fue también el recibimiento para las voces locales que participaron en esta primera noche: Paulina González, Evelyn Ramírez, Ramiro Maturana, Sergio Gallardo, Matías Moncada, Gonzalo Araya y Pedro Alarcón.

Las funciones se extienden hasta este sábado 11 de julio.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad