Ópera fundamental vuelve al Municipal después de 41 años

Es parte del canon establecido de las óperas que se representan a menudo en todos los teatros del mundo. Es también una pieza clave del denominado verismo, movimiento que pregonaba la verosimilitud en libretos operáticos inspirados en situaciones reales. Y como tercer elemento, es un vehículo de lucimiento para los grandes tenores.

Aun así, pasaron 41 años desde la última vez que se había presentado en nuestro país y en el Municipal de Santiago, ‘Andrea Chénier’ (1896) del compositor Umberto Giordano. Claramente no es una obra fácil para los cantantes en los roles principales, pero a lo largo de las décadas una plétora de cantantes de gran nivel ha aterrizado en el tradicional escenario capitalino, y por lo mismo causa extrañeza tan larga ausencia.

Las ansias de los operáticos son finalmente pagadas a través de una hermosa producción, concebida teatralmente por Pier Francesco Maestrini, con escenografía de Nicolás Boni y vestuario de Stefania Scaraggi. Fiel a la ambientación original de la obra, los días de la Revolución Francesa en su fase más sangrienta, visualmente aparecen símbolos e iconografías que se vuelven el marco ideal para poder desarrollar la trama.

Tratándose de una partitura tan finamente concebida, vale elogiar el tremendo desempeño de la Orquesta Filarmónica de Santiago, el Coro del Teatro Municipal (preparado por Alejandro Reyes), y la dirección musical del maestro Sergio Alapont, a quien se le notó omnisciente con su batuta, guiando cada matiz, color, y aunando los elementos musicales convincentemente.

La función de estreno el pasado viernes 3 de julio fue ampliamente ovacionada. El elenco estuvo encabezado en sus tres papeles principales por el tenor Antonio Gandía (Andrea Chénier), la soprano Gloria Jeun Choi (Maddalena) y el barítono Gihoon Kim (Gérard). Momento muy emotivo se vivió cuando Choi entonó la famosa aria “La Mamma Morta”.

Cálido fue también el recibimiento para las voces locales que participaron en esta primera noche: Paulina González, Evelyn Ramírez, Ramiro Maturana, Sergio Gallardo, Matías Moncada, Gonzalo Araya y Pedro Alarcón.

Las funciones se extienden hasta este sábado 11 de julio.