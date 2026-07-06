Alerta por seguidilla de temblores en menos de 15 minutos en la región de Valparaíso

Una serie de cuatro sismos consecutivos registrados en pocos minutos generó preocupación este lunes en la región de Valparaíso, luego de que movimientos telúricos de mediana y baja intensidad sacudieran el sector costero cercano a Quintero.

De acuerdo con el reporte de Sismología Nacional, el primer evento se produjo a las 12:15 horas con una magnitud de 5.2, seguido de un segundo movimiento a las 12:19 horas de 4.6 y un tercero a las 12:21 horas de 3.6.

Posteriormente, a las 12:31 horas, se registró un cuarto sismo de magnitud 2.8, completando la seguidilla de temblores en menos de 20 minutos.

El evento de mayor intensidad tuvo su epicentro a unos 34 kilómetros al noroeste de Quintero, con una profundidad estimada de 26 kilómetros. En tanto, los demás movimientos se localizaron en zonas cercanas, con profundidades que fluctuaron entre los 24 y 29 kilómetros, según los registros oficiales.

CAPTURA SISMOLOGÍA Ampliar

Tras la seguidilla de sismos, equipos de Gestión de Riesgo a nivel comunal iniciaron un monitoreo preventivo en la zona para evaluar posibles afectaciones a infraestructura y descartar daños mayores. Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado emergencias ni personas afectadas.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona costera, considerando la reiteración de movimientos en un corto período de tiempo, mientras especialistas continúan analizando el comportamiento sísmico del sector.