Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte en su contra tras eliminar murales de Garra Blanca

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció que presentará una querella criminal tras recibir una serie de amenazas de muerte e intimidaciones vinculadas al plan municipal que busca eliminar rayados de barras bravas en Avenida Grecia.

Los mensajes comenzaron luego de que el municipio iniciara la recuperación de uno de los principales ejes de la comuna, intervención que contempla borrar murales asociados a estos grupos y realizar nuevas obras en el espacio público.

Entre las amenazas enviadas a través de redes sociales se encuentran frases como “te queda poco caminando, vay a quedar parapléjico”, “de la magia negra no te salvará nadie” y “espero tus padres estén en el cielo o los mando yo”.

También recibió el mensaje: “Te vamos a cxliar hasta la vieja kla de tu abxela hijo de la gran maraka”, además de otras publicaciones que llamaban a ejercer violencia directamente en su contra.

Ante estos hechos, Concha aseguró que las intimidaciones no detendrán las intervenciones que está llevando adelante el municipio.

“Estas amenazas no nos van a intimidar ni a hacer retroceder. Solo muestran la violencia con la que actúa este grupo de matones, y que más que a la autoridad, afecta a la vida cotidiana de las familias honestas de Peñalolén. Nosotros no vamos a seguir tolerando que ejerzan el terror y la violencia en nuestros barrios”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que los murales vinculados a barras bravas no corresponden únicamente a daños contra la infraestructura, sino que serían utilizados para marcar el control de determinados sectores.

“Estos murales no son simples rayados, son la forma en que estos grupos marcan su territorio, donde lanzan fuegos artificiales, amedrentan vecinos, consumen drogas y alcohol y hacen sus necesidades en plazas, toman micros, y otro tipo de hechos violentos”, agregó.

Pese a las amenazas, el municipio continuará con el plan de recuperación de Avenida Grecia, el cual será complementado durante los próximos meses con otras obras destinadas a mejorar el espacio público.