La disputa del Mundial 2026 sigue en carrera y ya está en la etapa de los octavos, donde este martes 7 de julio se definirán los últimos clasificados a cuartos de final.

El encargado de abrir la última jornada de la ronda de los 16 mejores será el vigente campeón, Argentina, quien buscará seguir en camino en su defensa del título cuando enfrente a una de las grandes sorpresa del torneo, Egipto.

La selección trasandina llega al partido luego de sufrir más que nunca en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde, quien los forzó a llegar hasta los minutos finales de la prórroga, donde consiguieron el triunfo por 3-2.

Por otro lado, el elenco africano también tuvo que sudar para avanzar de ronda, ya que lo hicieron mediante la tanda de penales, luego de igualar 1-1 ante Australia, en otro cotejo de gran paridad futbolística.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026?

El compromiso se disputará este martes 7 de julio a las 12:00 horas de Chile la acción se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Argentina y Egipto?

El compromiso se podrá seguir por Radio ADN y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.