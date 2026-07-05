Estados Unidos - Bélgica: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / FIFA

La acción del Mundial 2026 no se detiene y este fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.

Al respecto, este lunes, Estados Unidos quiere seguir en competencia luego de haberse impuesto con suficiencia ante Bosnia y Herzegovina.

Para meterse en cuartos de final, los norteamericanos tendrán que enfrentar a Bélgica, que viene de protagonizar la gran remontada de la fase previa al imponerse en el alargue a Senegal.

¿Cuándo y a qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Estados Unidos y Bélgica?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, Paramount + y DAZN.