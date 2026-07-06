“Qué bueno que lo aclaraste hue...”: el divertido “cara a cara” de conocida presentadora y su esposo tras consulta sobre su orientación sexual

Diana Bolocco y Cristián Sánchez protagonizaron un momento que, como pareja, seguramente recordarán durante un nuevo capítulo de Hasta que el podcast nos separe, espacio que ambos conducen.

La conversación surgió mientras comentaban el Mes del Orgullo LGBTQIA+, que se conmemoró durante junio.

“Se nos acabó junio y también se nos acabó el Mes del Orgullo, Diana”, dijo Sánchez. A lo que la animadora respondió: “Me siento muy poco orgullosa de ti y de mí; durante todo el mes no hablamos de eso”.

Tras esa introducción, Diana sorprendió a su esposo con una pregunta sobre su orientación sexual.

“Tú te identificas como heterosexual, supongo”, le dijo.

“Sí, pero te digo una cosa. Yo soy, de los heterosexuales, lejos el más gay. Como que pegué en el palo. Iba para allá sí o sí”, respondió entre risas Cristián Sánchez.

“Me gusta todo, pero me gustan demasiado las mujeres”

Tras esa confesión, el animador profundizó en los motivos que, según él, lo inclinaron hacia la heterosexualidad.

“Me gusta todo, pero me gustan demasiado las mujeres”, comenzó.

Diana Bolocco reaccionó de inmediato y le preguntó: “¿Te gustan mucho las mujeres?”, poniendo énfasis en el plural.

“Mucho una mujer, me gusta mucho una mujer”, aclaró Sánchez.

“Qué bueno que aclaraste, po’, hue...”, respondió ella entre risas.

Finalmente, el conductor recordó algunos episodios de su juventud que, según contó, hacían pensar a su entorno que podía ser homosexual.

“Pero todo el resto me encanta. Yo, en los ochenta, luchando, usando color rosado, me vestía con mucho color rosado. Imagínate en los ochenta, me miraban horrible, mis papás preocupados”, recordó Sánchez.