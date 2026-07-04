Colo Colo recibe este lunes a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El equipo de Fernando Ortiz busca dejar atrás la dura caída que sufrió ante O’Higgins en Rancagua y asegurar su clasificación a los octavos de final en el Grupo E, donde es líder con 9 puntos.

Recoleta, en tanto, viene de igualar 1-1 frente al ‘Capo de Provincia’. El conjunto de Francisco Arrué ocupa el tercer lugar de la zona con 4 puntos, y necesita sumar de a tres para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportes Recoleta por la Copa Chile?

Colo Colo y Deportes Recoleta juegan este lunes 6 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. El partido es válido por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran O’Higgins y Unión Española.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Colo Colo y Deportes Recoleta?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.