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Gobierno pide responsabilidad y descarta temor ante amenaza de la oposición de llevar megarreforma al TC

El Ejecutivo llamó a esperar el fin del trámite legislativo, mientras Republicanos acusó un grave daño a la institucionalidad.

Mario Vergara

Agencia Uno

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El Ejecutivo llamó a la mesura frente al inminente intento de frenar la nueva ley de Reconstrucción Nacional con el Tribunal Constitucional. La Moneda optó por la cautela luego de que agrupaciones de centroizquierda adelantaran un bloqueo legal contra el proyectado congelamiento de impuestos.

La disputa legislativa se centra específicamente en la cláusula de invariabilidad tributaria. Este polémico artículo económico desató una dura ofensiva paralela por parte de diversos congresistas, quienes buscan judicializar y paralizar la normativa bajo el argumento de que generará graves retrocesos fiscales a largo plazo.

El llamado a la responsabilidad de La Moneda

De acuerdo a las declaraciones del biministro Claudio Alvarado, el Gobierno espera que la discusión avance orgánicamente en el Congreso antes de emitir juicios anticipados. El titular de Interior y Segegob reconoció la facultad fiscalizadora, pero exigió que la herramienta constitucional se aplique “con fundamento y con un profundo sentido de responsabilidad”.

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Según detalló la autoridad gubernamental ante la prensa, el articulado aún puede sufrir profundas modificaciones durante las votaciones en sala, por lo que resulta apresurado recurrir al tribunal. En esa misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó escuetamente la postura de palacio asegurando que están “bastante tranquilos sobre la constitucionalidad” de la norma.

El reproche por el daño institucional

Frente a este escenario de tensión, diversas cúpulas partidistas también alzaron la voz en defensa de la iniciativa. A través de una intervención pública, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fustigó duramente la estrategia del Socialismo Democrático, calificándola como una “mala idea” que mezcla de manera absurda el ejercicio político partidista con el máximo tribunal.

Finalmente, el líder de la tienda política advirtió sobre el peligro de especular o sacar “cuentas alegres” en base a los nombramientos previos de los jueces. Según enfatizó Squella, dudar del estricto apego normativo de los magistrados constituye un “tremendo error” y promueve suspicacias infundadas que solo terminan por dañar “la institucionalidad del país”.

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