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Cerca de 400 mil chilenos menores de 45 años viven con esta enfermedad, alertan especialistas

Esta patología suele avanzar durante años sin provocar síntomas.

Javiera Rivera

Cerca de 400 mil chilenos menores de 45 años viven con esta enfermedad, según especialistas

Cerca de 400 mil chilenos menores de 45 años viven con esta enfermedad, según especialistas

Cada vez son más los adultos jóvenes en Chile que reciben un diagnóstico que antes se asociaba principalmente a personas mayores.

Esta tendencia preocupa a los especialistas, ya que mientras antes aparece la enfermedad, mayor es el tiempo de exposición del organismo a sus efectos y al riesgo de desarrollar complicaciones.

Se trata de la diabetes tipo 2. Según estimaciones de la Sociedad Chilena de Obesidad (SOCHOB), cerca de 400 mil chilenos menores de 45 años viven con esta patología.

Esta cifra, de acuerdo a los expertos, refleja el impacto del sedentarismo, la obesidad y los cambios en la alimentación.

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Al respecto, la Dra. Patricia Gómez, diabetóloga del Centro Médico Nueva Estoril, explicó que desarrollar la enfermedad a edades tempranas implica permanecer más años con niveles elevados de glucosa.

De hecho, estudios internacionales indican que recibir este diagnóstico alrededor de los 30 años podría reducir la expectativa de vida entre 10 y 14 años.

Además, los especialistas recuerdan que esta enfermedad suele avanzar de forma silenciosa durante años, por lo que recomiendan realizar controles preventivos, especialmente en personas con antecedentes familiares.

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