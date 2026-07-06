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VIDEO. “Esto es típico de Chile...”: conocido artista nacional sorprendió en la televisión española con particular regalo

El artista nacional estuvo presente junto a Manuel Turizo en el programa “La Revuelta” donde presentaron su sencillo “La Guaracha”.

Nicolás Lara Córdova

“Esto es típico de Chile...”: conocido artista nacional sorprendió en la televisión española con particular regalo

El artista chileno Martinwhite fue uno de los grandes invitados al programa La Revuelta, de la Real Televisión Española (RTVE), donde, junto al colombiano Manuel Turizo, promocionó su nuevo sencillo “La Guaracha”.

Durante la entrevista, el cantante nacional sorprendió al presentador David Broncano con un regalo muy típico de Chile: un indio pícaro. El obsequio llamó la atención del también humorista, quien mostró en cámara los detalles de la tradicional figura de madera.

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“Esto es algo típico de Chile, no es algo que yo haya inventado”, comentó entre risas Martinwhite.

“¿Esto es típico de Chile? ¿Seguro? Es que ya le veo que él es pícaro. ¿Me voy a llevar una sorpresa? Creo que estamos pensando todos lo mismo, ¿no? Con mucho cariño desde Chile para España, lo que parece ser una escultura tradicional”, replicó Broncano mientras sostenía el regalo.

Acto seguido, el presentador levantó el indio pícaro, provocando los aplausos del público y las risas de Martinwhite y Manuel Turizo.

“Brother, esto lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando lo tienes aquí (en tu escritorio) y algo te gusta. La gente hace bulla, tú ¡bua! (levanta el indio), porque se te paró, como que te emocionas”, explicó entre risas Turizo.

Finalmente, David Broncano agradeció el regalo y aseguró que lo dejará como adorno en su estudio.

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