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Especialistas llaman a regularizar a los trabajadores a honorarios ante eventual recorte de personal en el Estado

La discusión sobre posibles ajustes en el sector público volvió a poner el foco en la situación de miles de funcionarios.

Javiera Rivera

Especialistas llaman a regularizar a los trabajadores a honorarios ante recorte de personal en el Estado

Especialistas llaman a regularizar a los trabajadores a honorarios ante recorte de personal en el Estado / SolStock

En medio de las discusiones por un eventual recorte de personal en el Estado y la necesidad de contener el gasto público, especialistas llamaron a poner el foco en la situación de los trabajadores a honorarios.

Según plantean desde Soy Honorario, cualquier medida orientada a modernizar el empleo público o aumentar la flexibilidad laboral debería considerar primero la realidad de este grupo de trabajadores.

En ese contexto, Camila Cárdenas, directora de Litigación y socia de Soy Honorario, sostuvo que avanzar en cambios sin resolver esta situación podría profundizar la precariedad laboral de miles de personas.

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“Antes de discutir nuevas formas de organización del trabajo, corresponde hacerse cargo de quienes ya cumplen, en la práctica, funciones permanentes dentro del sector público”, afirmó.

Desde la organización agregaron que el escenario actual representa una oportunidad para impulsar una reforma al empleo público que combine eficiencia y sostenibilidad fiscal con una mayor protección de los derechos laborales.

A su juicio, regularizar a los trabajadores a honorarios permitiría entregar mayor certeza jurídica y fortalecer el funcionamiento del Estado frente a futuros cambios.

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