“Tienen que darnos explicaciones”: las dudas contra uno de los socios comerciales de FIFA / Robbie Jay Barratt - AMA

En medio de los anuncios múltiples que se pueden observar durante el Mundial 2026, uno de los nombres que llaman la atención es el de ADI Predictstreet.

Se trata de un mercado de predicciones para apostar sobre el resultado de eventos deportivos, siendo el primer negocio de este tipo en aliarse con FIFA.

“La FIFA mantiene su compromiso de mejorar constantemente la experiencia de los aficionados y apostar por iniciativas innovadoras que les permitan acercarse más al deporte rey”, declaró el presidente del ente rector del balompié mundial, Gianni Infantino, tras el anuncio el pasado 2 de abril.

Lo que sorprende, en lo planteado por DW, es ADI Predictstreet fue fundado en marzo de este año, pero aún así fue capaz de desarrollar un acuerdo con FIFA por 150 millones de dólares.

“El director ejecutivo había estado implicado, aunque indirectamente, en el “Qatargate”. Su responsable de cumplimiento normativo había sido sancionado por el regulador de Gibraltar", explicó Philippe Auclair, periodista de investigación, en torno a una orgánica que está bajo investigación en Alemania.

Expertos apuntan a que este tipo de empresas puede propiciar delitos por blanqueo de dinero y uso de información privilegiada.

“La FIFA tiene que darnos explicaciones sobre por qué exactamente estableció esta asociación y por qué lo avisa en los estadios cuando esta empresa es ilegal en la mayoría de los países donde se transmite“, complementó Philippe Auclair respecto a una situación que no ha sido abordada por el ente rector del balompié mundial.