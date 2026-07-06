La explicación de FIFA por el “Caso Balogun”: el artículo en que se respaldan y un contraataque a la UEFA

La decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha desatado una polémica feroz en la Copa del Mundo, más aún cuando se sabe que hubo presiones de Donald Trump para que la sanción fuera puesta en espera y que así la figura del país anfitrión pueda jugar esta tarde ante Bélgica en octavos.

Ante la lluvia de críticas que ha recibido el ente comandado por Gianni Infantino, desde la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidieron sacar un comunicado en el que explican por qué finalmente el goleador estadounidense podrá decir presente en el duelo ante los europeos.

En un texto de 13 puntos en el que detallan todo el caso, el ente organizador se basa en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA para determinar la suspensión de la sanción en un año.

“En virtud del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA tiene la facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria, siempre que no esté relacionada con la manipulación de partidos, circunstancia que, por supuesto, no se presentó en este caso. Cabe añadir que la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA no constituye un precedente inédito, ya que decisiones similares se han adoptado anteriormente durante las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señalaron en el apartado 11 del comunicado.

Un “palo” a la UEFA desde FIFA

La Confederación del Fútbol Europeo fue uno de los tantos organismos que lanzó duras críticas a la FIFA por la decisión de liberar a Balogun para jugar, afirmando que el caso cruzaba una “línea roja”.

Por lo mismo, los liderados por Infantino, utilizaron el último párrafo de su comunicado para responder a sus retractores. "Revisar las consecuencias jurídicas de las tarjetas rojas en el fútbol no es algo nuevo en el fútbol moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de máxima categoría pertenecientes a asociaciones miembro afiliadas a la UEFA, la revocación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria habitual, y ello nunca ha suscitado preocupación por haber cruzado alguna «línea roja»“, sentenciaron desde FIFA.