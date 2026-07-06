Una situación realmente insólita es la que se vivió este lunes en la Primera División del fútbol ecuatoriano, donde el jugador José Hernández, del Mushuc Runa, fue detenido por la policía a minutos de ser titular para enfrentar a Universidad Católica.

El futbolista de 29 años fue capturado por los efectivos de seguridad mientras realizaba el calentamiento previo al choque, ya que presenta un juicio en su contra por deuda en la pensión de alimentos.

La imagen de su arresto se hizo viral rápidamente en redes sociales, ya que tuvo que salir esposado y escoltado por policías, pero con la equipación lista para salir al campo de juego del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Finalmente, el Mushuc Runa disputó con total normalidad el encuentro y fue Jeremy Cusme el encargado de reemplazar a Hernández en la oncena titular. El partido terminó con victoria para el “Ponchito” por 3-2 sobre la Universidad Católica.