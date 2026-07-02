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Ecuador toma una definitiva decisión con Sebastián Beccacece: anuncio oficial

Después de la eliminación en la Copa del Mundo, la FEF decidió seperar sus caminos con el entrenador argentino.

Lucas San Martín

(Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images) / Manuel Velasquez - FIFA

La era de Sebastián Beccacece en Ecuador llegó a su fin. Luego de la dolorosa derrota ante México que causó la eliminación de ‘La Tri’ del Mundial 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tomó una drástica medida.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la FEF anunció que Beccacece dejó de ser el entrenador de la selección ecuatoriana después de dos años en el cargo.

Se informa la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a ‘La Tri’ durante este proceso”, escribió la federación.

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La FEF agradece al profesor Beccacece y a su equipo de trabajo el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo”, agregó.

El entrenador argentino llegó en 2024 a Ecuador para guiar al equipo durante las Eliminatorias Sudamericanas, donde quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, siendo solamente superado por Argentina.

Con este sólido rendimiento y la buena generación de jugadores, se esperaba que la selección ecuatoriana pudiera realizar una buena Copa del Mundo. Sin embargo, el nivel no fue el esperado y quedó eliminado en los dieciseisavos de final.

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