VIDEOS. De nada sirvió el “perdonazo” de la FIFA: Estados Unidos se despide del Mundial 2026 siendo goleado por Bélgica
Con Folarin Balogun desde el arranque en los norteamericanos, el cuadro europeo impuso condiciones y se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo. España será su rival.
En un partido marcado por la polémica titularidad de Folarin Balogun, luego de que la FIFA decidiera suspender su expulsión, Estados Unidos y Bélgica se vieron las caras por los octavos de final del Mundial 2026.
Finalmente, de poco sirvieron las presiones de Donald Trump a Gianni Infantino para que el goleador norteamericano pudiera jugar, pese a la tarjeta roja que vio en dieciseisavos, ya que fueron los europeos quienes vencieron por 4-1 y se metieron en los cuartos de final.
Los “Diablos Rojos” fueron los claros dominadores del encuentro durante los 90 minutos, comenzando desde temprano con el triunfo a su favor, luego de que Charles De Ketelaere (9′) solo tuvieran que empujar el balón dentro del área tras un gran centro de Nicolas Raskin.
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Los anfitriones consiguieron igualar el marcador con un gran tanto de Malik Tillman (31′) que ponía el empate con un remate directo en un tiro libre en el borde del área, el cual complicó a Thibaut Courtois por un rebote en la barrera.
Poco le duró la igualdad a los dirigidos por Mauricio Pochettino, ya que en la jugada siguiente, nuevamente De Ketelaere (33′) cazó un centro desde la izquierda para poner en ventaja a los europeos.
Hans Vanaken (57′) sería el encargado de estirar la ventaja, aprovechando un grosero del guardameta Matt Freese fuera de su arco para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Finalmente, Romelu Lukaku (90+2′), puso el 4-1, sellando la goleada.
Ahora, la selección belga deberá verse las caras en cuartos de final con España, en partido agendado para el próximo viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.
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