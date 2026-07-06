Temblor 5,9 se registra al sur de Chile hoy lunes: revisa acá el epicentro del sismo

Durante la noche de este lunes 6 de julio, a las 21.26 horas, se registró un temblor en la zona más al sur de Chile, especificamente en el Pado Drake.

Según dio cuenta el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,9

En tanto, su epicentro se ubicó a 273 km al Sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes.

El organismo aclaró que el movimiento telúrico NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.9, localizado 273 km al Sur de Puerto Williams; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.



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