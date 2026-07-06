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Roberto Martínez anuncia su salida de la banca de Portugal: ya le tienen reemplazante

El DT español ratificó que dejó el cargo tras la eliminación del Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Roberto Martínez anuncia su salida de la banca de Portugal: ya le tienen reemplazante

Roberto Martínez anuncia su salida de la banca de Portugal: ya le tienen reemplazante / DeFodi Images

Portugal concretó este lunes su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 tras caer con España en los descuentos.

“Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el horizontal y en el minuto 90 perdimos, pero estoy muy orgulloso del equipo”, recalcó en conferencia de prensa el técnico luso, Roberto Martínez.

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“No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto”, recalcó el español, quien reconoció que, con la eliminación, su ciclo dirigiendo a Portugal está terminado.

“Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Fue un periodo tremendo, un orgullo que no puedo describir. Agradezco el apoyo del público y lo llevaré en mi memoria, además del trabajo de los jugadores. Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido“, concluyó Roberto Martínez.

Lo sorprendente es que, como diría el dicho, “a rey muerto, rey puesto”, y en Portugal ya tendría a su reemplazante.

Según información de A Bola, Jorge Jesús sería el elegido por la Federación Portuguesa de Fútbol para iniciar el proceso rumbo a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. El exentrenador del Benfica se encuentra libre tras ser despedido del Al Nassr de Arabia Saudita

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