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“Es inaceptable”: ofician al Ministerio de Seguridad Pública ante la falta de designación de jefe sucesor del plan Estadio Seguro

Diputados cuestionaron que se haya cumplido más de un año de subrogancia en la direccción del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos.

Carlos Madariaga

“Es inaceptable”: ofician al Ministerio de Seguridad Pública ante la falta de designación de jefe sucesor del plan Estadio Seguro

“Es inaceptable”: ofician al Ministerio de Seguridad Pública ante la falta de designación de jefe sucesor del plan Estadio Seguro / VICTOR HUENANTE

El año pasado, una de las medidas tomadas luego de la muerte de dos hinchas de Colo Colo en la previa al juego contra Fortaleza en Copa Libertadores fue la eliminación del plan Estadio Seguro.

Al respecto, el anterior gobierno dispuso que todo lo que involucrase seguridad en los estadio estaría al alero del recientemente creado Ministerio de Seguridad.

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La orgánica dispuesta para “heredar” lo que involucraba Estadio Seguro era el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos.

Sin embargo, con cambio de gobierno mediante, ya se superó el año en que dicha orgánica se mantiene con una jefatura interna. Todo producto de dos concursos frustrados para la designación del cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Ante este escenario, los diputados Roberto Arroyo (IND) y Patricio Briones (PDG), integrantes de la Comisión de Deportes de la cámara, oficiarán al Ministerio de Seguridad Pública y a la subsecretaría de Seguridad Público ante los problemas para la selección de quien esté encargado oficialmente respecto a los líos de violencia en los estadios.

“Es inaceptable que el organismo encargado de la seguridad en el fútbol y espectáculos masivos lleve más de un año con una dirección interina. Esta es una situación que se arrastra de forma deficiente desde el gobierno anterior y el actual Ejecutivo debe zanjarla de inmediato”, comentó Briones.

“Esta alarmante demora genera graves problemas de seguridad en los eventos masivos, una fiscalización debilitada hacia los clubes y una profunda falta de respaldo y legitimidad política para tomar decisiones firmes. Levantaremos un oficio dirigido al Ministerio y a la Subsecretaría de Seguridad Pública para que expliquen las razones de estos fallos institucionales”, complementó Arroyo.

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