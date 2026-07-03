En el marco de una nueva jornada de negociaciones por la megareforma tributaria, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó dos de los temas más complejos de la agenda económica del Ejecutivo: el inminente alivio en el bolsillo de los automovilistas tras la caída internacional del petróleo y la férrea defensa del Gobierno a la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores.

Tras enfrentar meses complejos por las alzas derivadas del conflicto internacional, el secretario de Estado adelantó una de las noticias más esperadas por la ciudadanía. “Prometimos que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales”, señaló la autoridad.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas confirmó que la próxima semana se aplicarán modificaciones en el marco del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

“Esperamos hacer ajustes del orden de 100 pesos por litro la próxima semana”, anunció, detallando que aunque la gasolina sigue el ritmo del crudo, la baja no es idéntica debido a las alzas globales en los costos de refinación.

Contribuciones

Al ser consultado por la resistencia de los alcaldes frente a la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años, el ministro fue categórico en que la medida forma parte de los compromisos centrales del programa del Presidente Kast.

“El principio es que no queremos cobrarle a los adultos mayores impuestos por un bien que compraron con ingresos por los cuales ya pagaron impuestos”, argumentó Quiroz.

Para mitigar el impacto fiscal en las arcas locales, el Ejecutivo planteó una serie de compensaciones a los municipios afectados:

Compensación directa : Reajuste exacto por IPC en Unidades de Fomento (UF) a través del Fondo Común Municipal.

: Reajuste exacto por IPC en Unidades de Fomento (UF) a través del Fondo Común Municipal. Fiscalización comercial : Exigir a las sociedades de inversión acreditar el pago de su patente comercial municipal antes de poder realizar la operación renta anual.

: Exigir a las sociedades de inversión acreditar el pago de su patente comercial municipal antes de poder realizar la operación renta anual. Derechos de aseo : Entregar facilidades legales en el proyecto para optimizar la recaudación de los derechos de aseo local.

: Entregar facilidades legales en el proyecto para optimizar la recaudación de los derechos de aseo local. Nuevo fondo de modernización: Destinar un tercio de la prima de invariabilidad tributaria (del seguro en discusión) a un fondo especial. Este dinero irá en apoyo de comunas con alta población flotante o cargas patrimoniales pesadas, mencionando explícitamente los casos de Santiago (por la mantención de parques esenciales), Providencia, Valparaíso (Patrimonio de la Humanidad), Maipú (por el Templo Votivo) y diversas comunas dormitorio.

Respecto a la viabilidad política de la mega reforma en el Congreso (donde alcaldes de oposición amenazan con presionar a través de la Comisión de Hacienda), el ministro reconoció la complejidad del mapa legislativo actual debido a los quiebres internos entre las bancadas del Partido Socialista (PS), el PPD y otros bloques.

“Vamos a tener que ver ahí comité con comité porque en realidad hay varias oposiciones. Tenemos que hablar más bien de las oposiciones y no de la oposición”, explicó.

Finalmente, al cerrar la instancia, Quiroz delineó con claridad los márgenes y prioridades que el Ejecutivo no transará en el debate: recuperar la competitividad y certeza tanto tributaria como medioambiental, junto con recaudar mediante medidas de carácter transitorio para financiar los planes de reconstrucción.