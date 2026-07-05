Se comprometieron durante la Teletón 2025 y hoy un reconocido rostro de televisión asistió a su boda y tomó un rol clave: así fue el emotivo momento

Durante la Teletón 2025 se dio a conocer la historia de Ariel Hernández y Javiera Toro, quienes se comprometieron en plena transmisión del evento, frente a los televidentes y asistentes.

A casi ocho meses de ese emotivo momento, la pareja volvió a conmover al compartir en redes sociales registros de su matrimonio. Además, sorprendieron al revelar que un reconocido rostro de la televisión chilena estuvo presente en la ceremonia.

Se trata de Rafael Araneda, quien fue uno de los testigos de la propuesta de matrimonio durante la Teletón y que, además, cumplió un rol clave en el enlace al convertirse en el padrino de la boda.

El animador también compartió registros de la ceremonia a través de su cuenta de Instagram. En específico, publicó imágenes en sus historias, donde posó junto a los recién casados.

Otro de los testigos de la propuesta fue Don Francisco, quien no pudo asistir al matrimonio, pero sí les envió su bendición a los recién casados.