;

Se comprometieron durante la Teletón 2025 y hoy un reconocido rostro de televisión asistió a su boda y tomó un rol clave: así fue el emotivo momento

El conocido animador fue testigo de la propuesta en directo y durnate la boda tuvo un rol importante con la pareja.

Nicolás Lara Córdova

Se comprometieron durante la Teletón 2025 y hoy un reconocido rostro de televisión asistió a su boda y tomó un rol clave: así fue el emotivo momento

Durante la Teletón 2025 se dio a conocer la historia de Ariel Hernández y Javiera Toro, quienes se comprometieron en plena transmisión del evento, frente a los televidentes y asistentes.

A casi ocho meses de ese emotivo momento, la pareja volvió a conmover al compartir en redes sociales registros de su matrimonio. Además, sorprendieron al revelar que un reconocido rostro de la televisión chilena estuvo presente en la ceremonia.

Revisa también:

ADN

Se trata de Rafael Araneda, quien fue uno de los testigos de la propuesta de matrimonio durante la Teletón y que, además, cumplió un rol clave en el enlace al convertirse en el padrino de la boda.

El animador también compartió registros de la ceremonia a través de su cuenta de Instagram. En específico, publicó imágenes en sus historias, donde posó junto a los recién casados.

Otro de los testigos de la propuesta fue Don Francisco, quien no pudo asistir al matrimonio, pero sí les envió su bendición a los recién casados.

@mega_tv

❤️ #Teletón2025 | En plena transmisión en vivo, Ariel Hernández le pidió matrimonio a su pareja, Javiera Toro 🥰💍 💬 “Te conocí en la Teletón, creo que es -la mejor- forma de pedirte matrimonio en la Teletón”, le dijo Ariel, ante lo que Javiera respondió con un rotundo “sí”.

♬ Confesión - Nesty & Randy Malcom

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad