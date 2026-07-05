Se comprometieron durante la Teletón 2025 y hoy un reconocido rostro de televisión asistió a su boda y tomó un rol clave: así fue el emotivo momento
El conocido animador fue testigo de la propuesta en directo y durnate la boda tuvo un rol importante con la pareja.
Durante la Teletón 2025 se dio a conocer la historia de Ariel Hernández y Javiera Toro, quienes se comprometieron en plena transmisión del evento, frente a los televidentes y asistentes.
A casi ocho meses de ese emotivo momento, la pareja volvió a conmover al compartir en redes sociales registros de su matrimonio. Además, sorprendieron al revelar que un reconocido rostro de la televisión chilena estuvo presente en la ceremonia.
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Se trata de Rafael Araneda, quien fue uno de los testigos de la propuesta de matrimonio durante la Teletón y que, además, cumplió un rol clave en el enlace al convertirse en el padrino de la boda.
El animador también compartió registros de la ceremonia a través de su cuenta de Instagram. En específico, publicó imágenes en sus historias, donde posó junto a los recién casados.
Otro de los testigos de la propuesta fue Don Francisco, quien no pudo asistir al matrimonio, pero sí les envió su bendición a los recién casados.
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