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El reclamo de conocido rostro de televisión hacia el alcalde de Huechuraba tras denunciar ola de portonazos: “La situación es insostenible”

La también modelo utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su situación al edil de la comuna, Maximiliano Luksic.

Nicolás Lara Córdova

El reclamo de conocido rostro de televisión hacia el alcalde de Huechuraba tras denunciar ola de portonazos: “La situación es insostenible”

La modelo e influencer Michelle Carvalho emplazó, a través de su cuenta de Instagram, al alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, para denunciar una seguidilla de robos con violencia ocurridos en las cercanías de su hogar.

Mediante un video, la modelo brasileña expresó la preocupación de su comunidad por la falta de seguridad que existe en el sector.

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“Alcalde, esta semana hemos sufrido cinco portonazos en nuestro sector. La situación de seguridad es insostenible. Le escribí por interno, pero no recibí respuesta”, dijo Michelle Carvalho.

“En mi comunidad somos personas trabajadoras y solo necesitamos seguridad para poder salir y regresar a nuestros hogares con tranquilidad. Solo necesitamos más patrullas”, agregó.

Además, la modelo se ofreció a colaborar de manera gratuita en actividades de la comuna a cambio de que la administración aumente la cantidad de patrullajes en el sector.

“Estoy a disposición de usted o del municipio para animar algún evento en la comuna. Solo le pido a cambio más seguridad”, concluyó.

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