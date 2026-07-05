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Charles Leclerc rompe su sequía en el GP de Gran Bretaña y enciende la lucha por el título de la Fórmula 1

El monegasco volvió al triunfo tras casi dos años en Silverstone, en una carrera marcada por los problemas mecánicos de Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Dom Gibbons - Formula 1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se quedó este domingo con el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del campeonato mundial de la Fórmula 1, en una jornada marcada por los problemas mecánicos de Kimi Antonelli (Mercedes) y el abandono de Max Verstappen (Red Bull).

El piloto nacido en el principado regresó a los triunfos luego de casi dos años después de su última victoria. Detrás de él finalizó el otro Mercedes de George Russell y el Ferrari de Lewis Hamilton, que completaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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La carrera se vio interrumpida a falta de seis vueltas, cuando Verstappen, que hasta ese momento marchaba tercero luego de salir séptimo, salió de la pista y su vehículo tuvo que ser retirado por la grúa.

Por su parte, el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, rompió parte de la suspensión delantera cuando iba en segundo lugar durante la vuelta 41. Luego de un par de paradas en pits y una penalización de cinco segundos, quedó en el decimosexto lugar.

En la cuarta posición quedó Lando Norris (McLaren), mientras que en quinto lugar se posicionó Isack Hadjar (Red Bull). En el sexto y séptimo lugar aparecieron los corredores de RB Racing, Liam Lawson y Arvib Lindblad.

Uno de los pilotos que más escaló desde la grilla de salida fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), que salió en el lugar 19 y, luego de un buen arranque, se ubicó 14, para luego finalizar en el noveno lugar. La zona de puntos la cerró el compañero del trasandino, Pierre Gasly.

De esta manera, Antonelli perdió terreno en la pelea por el campeonato de la F1. El italiano suma 179 unidades, aunque ahora es seguido de cerca por las 154 de George Russell. Más atrás aparece Hamilton con 147 puntos, mientras que Leclerc arremetió al cuarto puesto con 108.

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