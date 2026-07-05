A solo metros de un jardín infantil: PDI incauta granada de guerra y más de 48 kilos de droga en operativo en Lampa

Una granada activa de alto impacto fue uno de los elementos más peligrosos incautados por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo realizado en Lampa y Maipú, que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

El explosivo fue encontrado en una vivienda ubicada a solo tres casas de un jardín infantil, lo que elevó la preocupación por el riesgo al que estaban expuestos los vecinos del sector.

La investigación, desarrollada durante más de un año por el equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Lampa en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, permitió establecer el alto poder de fuego de la banda y su forma de operar.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad chilena, según informó el subprefecto Marcelo Pereira, jefe de la BICRIM Lampa.

Durante las diligencias, los detectives incautaron más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína, 33 kilos de cocaína base, 3 kilos de cannabis sativa y cerca de 1.600 dosis de ketamina. Además, en una bodega utilizada por la organización se encontró un mini fusil, más de 3.000 cartuchos de distintos calibres y una granada de procedencia australiana, cuyo radio de acción supera los 50 metros.

La PDI destacó que el hallazgo del explosivo representaba un grave peligro debido a su cercanía con un establecimiento de educación parvularia. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización criminal.