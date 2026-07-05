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“Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar anuncia se retiro de la selección brasileña tras la eliminación en el Mundial 2026

La estrella del Santos cerró su historia con el ‘Scratch’ tras la derrota frente a Noruega. Disputó 130 partidos y marcó 80 goles.

Nicolás Lara Córdova

“Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar anuncia se retiro de la selección brasileña tras la eliminación en el Mundial 2026

“Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar anuncia se retiro de la selección brasileña tras la eliminación en el Mundial 2026 / Catherine Ivill - AMA

Brasil no logró superar la ronda de los octavos de final tras caer por 2-1 ante Noruega, con un doblete de Erling Haaland en el MetLife Stadium.

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Este partido no solo marcó la eliminación de la selección dirigida por Carlo Ancelotti del Mundial 2026, sino que también significó la despedida de Neymar del “Scratch”.

En conversación con el medio GeGlobo, la estrella del Santos dio a conocer su decisión con una emotiva declaración.

Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, terminó aquí”, declaró el futbolista de 34 años.

De esta manera, Neymar pone fin a una historia que comenzó el 10 de agosto de 2010, cuando debutó con la selección brasileña en la victoria por 2-0 sobre Estados Unidos en el MetLife Stadium, partido en el que anotó uno de los goles.

Con la camiseta de Brasil, disputó 130 partidos y marcó 80 goles, el último de ellos frente a Noruega en el Mundial 2026. Entre los momentos más recordados de su carrera con la “Canarinha” destaca la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras vencer a Alemania en una histórica final.

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