Violento robo a minimarket en Quilicura: trabajador fue reducido por delincuentes armados
La víctima fue obligada a permanecer boca abajo mientras los asaltantes registraban el local. Los sujetos escaparon con la recaudación del día y su teléfono celular.
Santiago
Un violento robo afectó la noche del sábado a un minimarket de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana, luego de que dos delincuentes armados ingresaran al local e intimidaran al único trabajador que se encontraba atendiendo.
El asalto ocurrió cerca de las 21:30 horas en un establecimiento ubicado en calle Las Torres Poniente. Tras ingresar con sus rostros cubiertos por cascos de motocicleta, los sujetos amenazaron al dependiente con armas de fuego y lo obligaron a permanecer boca abajo mientras registraban el negocio.
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De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima permaneció reducida durante cerca de tres minutos, tiempo en que los delincuentes buscaron dinero y especies de valor al interior del local.
Antes de huir, los asaltantes sustrajeron alrededor de $700 mil correspondientes a la recaudación de la jornada y también el teléfono celular del trabajador.
Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, que realizan diligencias para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape mediante el análisis de cámaras de seguridad.
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