Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5447 del domingo 5 de julio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.950 millones de pesos a repartir.
Este domingo 5 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5447, el premio total alcanzó los $2.950 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce los números ganadores del sorteo 5447 del Loto
- Loto: 7, 14, 15, 21, 27, 28
- Comodín: 2
- Multiplicador: 7
- Recargado: 15, 23, 29, 30, 35, 40
- Revancha: 14, 23, 25, 28, 33, 38
- Desquite: 3, 7, 17, 22, 25, 36
Jubilazo
- 1, 10, 18, 19, 20, 36
- 16, 17, 30, 34, 35, 39
- 3, 6, 20, 25, 33, 37
- 2, 5, 34, 36, 38, 39
- 1, 7, 19, 24, 33, 41
Jubilazo 50 años
- 1, 6, 10, 27, 34, 36
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