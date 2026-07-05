Bus que se dirigía a Bolivia protagoniza grave accidente en Calama: hay un muerto y múltiples heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo en las cercanías de Calama, en la Región de Antofagasta, luego de que un bus internacional de pasajeros volcara mientras se dirigía hacia Bolivia.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Estación San Pedro, donde, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo perdió el control y terminó volcado a un costado de la ruta.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la máquina había salido desde Calama con destino a Ollagüe, para luego continuar su recorrido hacia territorio boliviano.

Tras la emergencia, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Calama y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los ocupantes.

Los equipos de salud confirmaron que una persona murió en el sitio del accidente, mientras que los 24 pasajeros lesionados recibieron atención de emergencia antes de ser trasladados a distintos centros asistenciales.

En tanto, personal de Carabineros aisló el sector para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y el desplazamiento de las ambulancias, además de iniciar las diligencias destinadas a determinar las causas del fatal accidente.