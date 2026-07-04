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Terremoto en Venezuela: maquinaria inicia remoción de escombros en La Guaira mientras baja la esperanza de encontrar sobrevivientes

Nelson Quiroz

Lucas Aguayo

Terremoto en Venezuela: maquinaria inicia remoción de escombros en La Guaira mientras baja la esperanza de encontrar sobrevivientes

Terremoto en Venezuela: maquinaria inicia remoción de escombros en La Guaira mientras baja la esperanza de encontrar sobrevivientes

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A casi una semana del doble terremoto que afectó a Venezuela, la emergencia entra en una nueva etapa en la localidad de La Guaira.

En sectores como Playa Los Cocos, la maquinaria pesada comenzó este sábado las labores de remoción de escombros, luego de que en varios puntos se dieran por agotadas las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los restos de las estructuras colapsadas. Mientras tanto, solo algunos equipos de rescate continúan trabajando en zonas específicas.

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Edilzon Gamez

La situación mantiene en alerta a los habitantes, quienes temen que la ayuda internacional comience a retirarse antes de que finalice la emergencia.

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En paralelo, continúan los funerales de las víctimas que han sido recuperadas entre los escombros, mientras persiste la búsqueda de personas desaparecidas. Además, las condiciones sanitarias se han deteriorado debido a la descomposición de cuerpos que aún permanecen atrapados, situación que ha generado fuertes olores en distintos sectores de la ciudad.

Respecto al despliegue de las fuerzas de seguridad, aunque el gobierno venezolano informó que cerca de 19 mil militares fueron enviados a la zona afectada, en terreno su presencia se concentra principalmente en labores de control y resguardo.

Según los reportes desde La Guaira, no participan de manera activa en las tareas de rescate ni en la remoción de escombros, funciones que siguen siendo desarrolladas principalmente por equipos especializados y voluntarios.

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