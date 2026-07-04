Violento turbazo en Maipú: delincuentes encañonaron a una madre y sus dos hijos para robar su vivienda

Un violento turbazo se registró durante las últimas horas en la comuna de Maipú, donde tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda y amenazaron a una madre junto a sus dos hijos menores de edad para concretar un millonario robo.

Según los primeros antecedentes, los sujetos ingresaron al domicilio portando armas de fuego y redujeron a las tres víctimas, a quienes maniataron y mantuvieron bajo amenazas mientras revisaban la casa en busca de especies de valor.

La familia relató que los delincuentes los apuntaron con las armas en todo momento, aunque no efectuaron disparos durante el asalto.

Tras apoderarse de diversos artículos de valor, los sujetos escaparon a bordo del automóvil de la familia. A pesar de la violencia del hecho, la madre y sus dos hijos resultaron ilesos y no presentaron lesiones.

El caso quedó en manos de las policías, que realizan las diligencias para identificar a los responsables, recuperar el vehículo robado y esclarecer la dinámica del ataque.