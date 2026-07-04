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Violento turbazo en Maipú: delincuentes encañonaron a una madre y sus dos hijos para robar su vivienda

Tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda, amenazaron a la familia y escaparon con especies de valor y el vehículo de las víctimas.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Agencia Una

Agencia Una / Leonardo Rubilar

Un violento turbazo se registró durante las últimas horas en la comuna de Maipú, donde tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda y amenazaron a una madre junto a sus dos hijos menores de edad para concretar un millonario robo.

Según los primeros antecedentes, los sujetos ingresaron al domicilio portando armas de fuego y redujeron a las tres víctimas, a quienes maniataron y mantuvieron bajo amenazas mientras revisaban la casa en busca de especies de valor.

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La familia relató que los delincuentes los apuntaron con las armas en todo momento, aunque no efectuaron disparos durante el asalto.

Tras apoderarse de diversos artículos de valor, los sujetos escaparon a bordo del automóvil de la familia. A pesar de la violencia del hecho, la madre y sus dos hijos resultaron ilesos y no presentaron lesiones.

El caso quedó en manos de las policías, que realizan las diligencias para identificar a los responsables, recuperar el vehículo robado y esclarecer la dinámica del ataque.

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