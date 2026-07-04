Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes en la comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas, luego de una colisión frontal entre un bus interurbano y un vehículo menor en la Ruta 23-CH.

De acuerdo con el reporte entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro se registró cerca de las 19:15 horas, a la altura del kilómetro 129, en las cercanías del Salar de Atacama.

Las víctimas fatales corresponden a los cuatro ocupantes del vehículo menor, mientras que los heridos viajaban en el bus. Debido a las condiciones climáticas en la zona cordillerana, los 35 pasajeros del vehículo de mayor tamaño fueron evacuados preventivamente y trasladados hasta las dependencias de la ACHS de Minera Nueva Andina, donde cuatro de ellos recibieron atención médica por lesiones de diversa consideración.

Hasta el lugar concurrieron equipos de Carabineros, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y ambulancias de la empresa Nueva Andina (SQM), quienes realizaron las labores de rescate y asistencia.

Por instrucción de la Fiscalía Local, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para establecer la dinámica y las causas del fatal choque, mientras que el Servicio Médico Legal desarrollará los procedimientos correspondientes respecto de las víctimas.